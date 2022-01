Las inversiones de la Junta de Andalucía

Ha impactado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijera que quiere convertir a la provincia de Cádiz en "la locomotora económica de Andalucía". Lo dijo tras el Consejo de Gobierno en el Oratorio de San Felipe, en el que anunció la inversión de 223 millones de euros en la provincia, y se comprometió a avanzar en los proyectos del nuevo hospital en Puntales, la Ciudad de la Justicia en Loreto y el tranvía de la Bahía. Es decir, tres proyectos que la gente se toma a cachondeo, pues la cosa comenzó en los tiempos de Manuel Chaves, y tampoco lo cumplieron dos presidentes socialistas más, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Decirlo es fácil, y lo dice cualquiera. Creerlo, a día de hoy, es materia de fe. Aunque ahora gobiernen el PP y Ciudadanos en Andalucía.

A la Junta se la ha acusado de marginar a Cádiz en las cuatro décadas de gobiernos socialistas. A toda la provincia, pero principalmente a la capital. En los tiempos de Teófila en la Alcaldía, el Gobierno central hizo el soterramiento con Aznar, y el nuevo puente de la Bahía con Aznar, Zapatero y Rajoy. Si se compara, lo de la Junta fue muy poquita cosa. Siendo justos, se debe reconocer que la lucha contra la infravivienda y la reconstrucción del Cerro del Moro fueron proyectos importantes, en los que sí funcionó la colaboración entre Manuel Chaves y Teófila Martínez. Aunque al primero no le gustó que la segunda repartiera las llaves de los nuevos pisos. En lo demás, hubo poca colaboración y no se cumplió lo prometido.

La teoría de que la Junta no hacía nada para fastidiar a Teófila Martínez, porque lo capitalizaría para el PP, tiene fundamento. Yo se lo he oído, de modo no oficial, a destacados socialistas, algunos de los cuales reconocieron, al pasar el tiempo, que fue un gran error. En 2015, terminó el ciclo de Teófila, pero el recambio fue Kichi, un señor que pasaba por allí y se lo montó a su modo, mientras el PSOE se hundía en las urnas.

El gran problema ha sido ver a Cádiz sólo en clave electoral. Las administraciones deberían colaborar, más allá de sus intereses de partidos. En la Junta gobiernan ahora el PP y Ciudadanos, en el Gobierno central el PSOE y Unidas Podemos, en el Ayuntamiento están los Anticapitalistas y los comunistas de IU, o algo parecido. Es decir, que los hay de todos los colores, y no es fácil ponerlos de acuerdo para ser la locomotora económica, ni para invertir en la ciudad.

El hospital de Puntales y la Ciudad de la Justicia deben ser las prioridades para la Junta. Quedan otros proyectos pendientes, pero por ahí deben empezar a cumplir. Es lo más urgente y lo más necesario.