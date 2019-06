En el Diario publican noticias de Cádiz que parecen inocentadas. Por culpa de otros periódicos, que las demonizaron, ya no se incluyen el 28 de diciembre, sino que las encontramos durante todo el año. Lo peor es que son noticias verídicas. Por ejemplo, una inocentada que es de las mejores de los últimos tiempos: "El Trofeo Carranza se disputará entre equipos femeninos". Según la información de Jesús Jaques, van a contratar a cuatro equipos femeninos y será gestionado por una promotora. El Ayuntamiento y el Cádiz CF están de acuerdo en semejante birria, que es una forma muy cutre de liquidar el Trofeo. Con todos los respetos por el fútbol femenino, no es lo mismo. Basta con ver un partido de cada género para entenderlo. Si se querían cargar el Trofeo, hay formas más honestas de hacerlo.

Además, podrían haber creado un Trofeo Carranza femenino, no digo que no. O de veteranos, o de filiales, o de solteros contra casados. Pero eso no excluye que se siguiera celebrando el verdadero Trofeo. El Cádiz no va a participar, sino que jugará un partido de presentación, como la antigua Copa Cruzcampo. El Cádiz se ha borrado del Trofeo, que empezó a disputar en 1977, por lo que el Ayuntamiento le debe retirar la concesión. Es decir, si Kichi quiere organizar el COAC y remunicipalizarlo, no entiendo que privatice el Trofeo, y se trague que una empresa promotora lo monte y lo gestione. ¿Permitiría lo mismo en el Carnaval?

Hay deportes femeninos de alto nivel, como el atletismo, la natación o la gimnasia, incluso el tenis. Entre ellos no está el fútbol todavía. En estos días disputan el Mundial en Francia, donde se jugó un partido entre EEUU y Tailandia que terminó con 13-0. En España, por mucho interés que ponen en televisar partidos, no ha cuajado. Los mejores equipos son el Atlético de Madrid y el Barcelona. Florentino Pérez no ha permitido un Real Madrid femenino, porque dice que no puede garantizar un nivel de éxitos como el masculino. Si nos fijamos en esta temporada no sería tan difícil, ya que en la Liga, incluso con Zidane en el banquillo, terminaron terceros, a 19 puntos del Barcelona. Pero es verdad que el fútbol femenino no cuadra en los programas de la tele, donde sólo hablan de los fichajes del Real Madrid y de los descartes del Real Madrid, para variar. En las féminas no hay Real Madrid.

En el palmarés del Carranza, este Trofeo no se puede encajar, porque sería como mezclar churras con merinas. Para rematarlo, hay otras fórmulas mejores, como no organizarlo. El Cádiz CF se ha quitado al difunto de encima, y en el Ayuntamiento de Unidas Podemos estarán contentas.