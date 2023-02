La inmensa minoría

Mi padre me echaba en cara la frase de Unamuno "de qué se trata que me opongo". Tengo vocación minoritaria, no lo puedo remediar. Forjada quizás con el fútbol: en mi clase era el único de al Atleti, el resto madridistas, ahora Messi ha traído muchos culés también. Como soy abstemio, mientras los demás hacen el ganso, bailan y ríen, yo miro asombrado o me voy a la francesa. Tengo tal propensión hacia lo minoritario que si en algún momento percibo que tengo una opinión coincidente con la mayoría, cambio. En el fútbol todo el mundo es del Barça o del Madrid,además de cadistas, por supuesto, en ese complejo de perdedores que tienen muchos seguidores del Submarino Amarillo; yo, del Atleti nada más, a piñón, en Segunda y en Primera, en El Palmar de Sanlúcar y en Old Tratford. En política todo el mundo era del PP o del PSOE, así que yo me hice de IU , tan minoritario que hasta me echaron de ese partido, minoría de la minoría. Nunca he tenido poder, nunca han ganado los míos, ni siquiera sé si existe eso de "los míos" ni quiénes pudieran ser. Veo a los Tres Mosqueteros del 28-M, David, Óscar y Bruno, y los tres vienen de alguna forma de poder. Yo no sé lo que es eso. Lo mío es perder. Es cierto que la estética de perdedor es muy bonita, que de las derrotas se han escrito páginas inolvidables, pero alguna vez me gustaría ganar sin tener que renunciar a mis puntos de vista. Por si fuera poco soy de una ciudad donde si no eres capillita, carnavalero y cadista te miran como si padecieses algún tipo de enfermedad. Nadie se lo explica. "Pero, cómo, ¿no eres del Cádiz?" No tío, no. No me lo puedo creer."De verdad que no te gusta la Semana Santa?" Me parece un rollo patatero. Vale, me gusta algo el Carnaval pero cuando veo a todo el mundo que se deshace en alabanzas a Juan Carlos Aragón y a Julio Pardo pienso en lo que han dejado atrás y me refreno para no expresar con rotundidad lo que pienso sobre el supuesto malditismo del Capitán Veneno o sobre las letras derechistas del que ha sido premiado por la Junta. Incluso cuando oigo y leo al alcalde y a la concejala de Cultura pienso que en el fondo de su alma ni ellos mismos se creen lo que dicen, hablan para el crédulo pueblo gaditano que no se plantea que sus ídolos puedan ser de otra forma que como los ven. Se podría decir lo mismo de Mágico González, por no hablar de la vida privada de muchos cofrades , " a Dios rogando y con el mazo dando". Siempre le veo a todo el lado oculto, debe ser que la desconfianza es la naturaleza principal del periodismo o que detesto ese bienquedismo dominante, ese "tor mundo é güeno". En una ciudad de 115.000 habitantes hay 7.000 socios del Cádiz. Me da que hay una inmensa minoría que no les gusta ni el Carnaval ni la Semana Santa.