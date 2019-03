La inmadurez de Ciudadanos

No cabe duda que la experiencia y la solera suele ser componente del éxito. Una vez más así lo demuestra la torpe actuación de la directiva de C´s, dando explicaciones por el pase al grupo de los no adscritos, de sus únicos dos concejales en el Ayuntamiento de Cádiz, lo que implica el abandono del partido, aunque los verdaderos culpables deberán encontrarse en la cúpula de su partido. Los partidos jóvenes muestran impaciencia por llegar al poder y las prisas son siempre malas consejeras. Les ocurre como le sucedió al entonces juvenil Podemos, que quería recién nacido "asaltar los cielos", que hoy pasados algunos años está más lejos de la gloria celestial de lo que lo estaba antes.

Estando o no de acuerdo con sus ideas y programa, todo Cádiz ha visto con simpatía, como, con solo dos concejales, el grupo de C´s ha estado presente en todos los debates e incluso ha desempeñado funciones ejecutivas en Onda Cádiz y la Fundación de la Mujer. Pues bien, su tarea municipal, realizada además, supongo, con menoscabo de sus intereses profesionales particulares, ha sido recompensada por su partido diciéndoles que no repetirán en las próximas elecciones. Como escribía Melchor Mateo en estas mismas páginas los partidos políticos sufren la curiosa desinformación de que progresan más los leales que los válidos.

Además los responsables se contradicen en sus explicaciones de si se les ofreció o no repetir en las listas. Según los concejales interesados no se contaba para nada con ellos, lo que tiene que resultar, además de injusto, vejatorio; los responsables del partido dicen que se les ofreció que eligieran su puesto en la lista y les acusan, nada menos, que de falsear la verdad. La responsable del partido ha contado que se les dijo que, una vez que supieren quién iba a encabezar la lista, ellos elegirían su puesto. Lo primero que se me ocurre, que si esto es cierto, hubieren elegido el 2 y el 3. Lo segundo, que de aquí se deduce que tienen un "mirlo blanco" como candidato a la alcaldía y que además el candidato no se ha decidido. Quedamos a la expectativa y como no consigan volver a la vida a uno de los grandes alcaldes que tuvo Cádiz, me temo que van a caer en el ridículo.

Aprovecho la ocasión para darle un buen consejo al alcalde Kichi: no repitas las simplezas que te sugieren tus asesores, con ocasión de este suceso: ¿de dónde se han sacado que en el Ayuntamiento de Cádiz, Rivera (ni nadie, añado) pactó con la derecha franquista de la ciudad?