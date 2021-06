Los indultos vistos por la prensa

Este sábado va a ser una excepción a que dedique mi colaboración a temas de Cádiz, porque la decisión del Ayuntamiento de retirar la placa dedicada a José María Peman, y de la que me ocupé la semana pasada, ha tenido un reflejo adecuado en las páginas de este Diario y ya tendremos ocasión de volver al tema cuando se produzcan novedades que sin duda, las habrá. Antes de que pierda actualidad quiero referirme a la iniciativa del periódico El País, que ha invitado a algunos de sus colaboradores para que expresen su opinión sobre los indultos concedidos y que ha permitido que todos los indultados salgan de la cárcel inmediatamente, con independencia de la duración de sus condenas. Y sin más preámbulo paso a resumir estas opiniones y que ante mi sorpresa, son los menos los que se muestran favorables a la decisión del gobierno de Sanchez.

Así, Fernando Sabater escribe que "la aplicación de sanciones a quienes incumplen a sabiendas la Constitución es inadmisible que sea considerada como venganza o resentimiento" y se atreve a decir que "la independencia unilateral no cabe en nuestro Ordenamiento". Para Javier Cercas, han colocado a Cataluña al borde del enfrentamiento civil y "están en la cárcel por sus actos, no por sus ideas". También Daniel Gascón, escribe que "el poder se perdona a sí mismo", "la razón principal para el indulto es porque ayuda a mantenerse en el poder", "el independentismo dio un golpe a las instituciones contra la democracia, organizando un referéndum ilegal", "la concesión de los indultos convalida la idea de que Cataluña es una comunidad donde no rige la Ley". Soledad Gallego, escribe "la seguridad de que exista el compromiso de renunciar a la vía unilateral es lo que justificaría la aplicación de los indultos" (y esta, añado, no existe). Juan Luis Cebrián dice que está probado que el presidente de la Generalitat tenía la obligación de acompañar al Rey en su visita a Cataluña y no lo hizo.

Martínez Bascuñana, que en lugar de llevar al Parlamento la decisión sobre los indultos, prefiere sacarlo a la calle. Javier Marías, dice que los dirigentes independentistas no están encarcelados por sus ideas sino por sus delitos y que la Asamblea Nacional, ha diseñado una hoja de ruta que prohíbe que los ayuntamientos contraten a compañías españolas y vetan los cargos para los no independentistas y para terminar, Anabel Diez "Casado se queda solo en su estrategia frente a los indultos". Como se puede comprobar, son más las opiniones contrarias, que las muy escasas favorables. No estamos tan desencaminados aquellos a quienes no nos gustan los indultos concedidos.