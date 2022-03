El incierto futuro de Kichi

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', sigue deshojando la margarita respecto a su presencia como cabeza de lista en las próximas municipales. Si se vuelve a presentar, renunciará a sus principios, sobre todo porque siempre aseguró que no estaría más de 8 años en política. Ahora deja entrever que será el partido el que decidirá su suerte. Pero cuesta creer que el alcalde no sea dueño de su futuro, y sus palabras más bien parecen responder a una estrategia bien definida. Al fin y al cabo, que Kichi no mantenga alguna duda hasta final del presente mandato sólo beneficiaría a los grupos de la oposición. Veremos.