Los imprescindibles

1977. Primera manifestación legal del Primero de Mayo con la llegada de la democracia. Íbamos un grupo de alumnos andaluces de la Facultad de Ciencias de la Información con una bandera andaluza por la Glorieta de Atocha, justo debajo del paso elevado que había entonces en la plaza al que los madrileños llamaban Scalextric. Se nos acercó un tipo flaco, con barbas que se identificó como delegado de la Unión Sindical Obrera en los Astilleros de Cádiz. Era Gabriel Delgado. Desde aquel día mantuve una intensa y larga amistad con ese sacerdote obrero, militante de la HOAC , toda su vida dedicada a luchar por los más débiles: los jóvenes, los trabajadores, los vecinos de los barrios humildes y desde hace décadas por los emigrantes, los más humildes entre los humildes, los verdaderos parias de la tierra. Por aquel entonces la USO era el sindicato mayoritario en la Bahía de Cádiz gracias a la labor de mucha gente que habían bebido en las enseñanzas de aquellos curas obreras que había fomentando el Obispo Añoveros, Gabriel era uno de los últimos representantes de aquel grupo.

2014. Desde que la Asociación de la Prensa inició la entrega del Premio Agustín Merello se estableció como costumbre que muchos de los premiados donaran todo o parte del importe del galardón . A todos los premiados que así lo decidían les sugeríamos siempre que lo hicieran a la Fundación Tartessos o a la Fundación Tierra de Todos, las dos entidades que había promovido Gabriel Delgado una para acogida a migrantes y otra para buscarles formación y empleo . Una labor excepcional con el apoyo de distintas administraciones. Desde el Secretariado de Migraciones del Obispado de Cádiz Gabriel Delgado ha hecho una labor imprescindible para ayudar a todos aquellos que llegaban a nuestras costas huyendo de las guerras o del hambre. Cientos de migrantes han encontrado allí el apoyo, el consuelo y la asistencia necesaria, lo que no hace la administración lo hacía el padre Gabriel. En 2014 le dimos el Merello a John Carlin, al que le sugerimos que lo donase a Tartessos. Carlin quiso conocer la labor que allí se hacía antes de tomar una decisión, así que se vino unos meses antes de la entrega del premio. Le llevé a conocer a Gabriel y la labor que allí se hace. Carlin quedó convencido, a pesar de ser un ateo declarado, me dijo “tres de las personas más comprometidas que he conocido en mi vida son sacerdotes”.

2018. Quedamos para jugar un partido de fútbol entre el equipo de la Asociación de la Prensa y uno compuesto por refugiados acogidos en Tartessos, como hacemos todos los años. Allí destacaba un chavalito llegado en patera que hacía diabluras con el balón, Boubba. Hablamos con el Cádiz y nos encontramos con el problema de que el chaval decía tener 16 años, la policía señaló que tenía 18 y la fiscalía de menores le hizo la prueba de las muñecas y determinó que tenía 17. Hicimos gestiones con la Federación Española de Fútbol pero no fue posible hacerle ficha hasta los 18. Gabriel, tan poco dado al fútbol, me llamaba cada dos por tres para consultarme sobre el futuro como futbolista de Boubba, para preguntar por el contrato que le ponían a la firma o las cesiones que le planteaba el Cádiz CF. Boubba está ahora en la UD Salamanca cedido por el Cádiz con un contrato profesional. A ver si conseguimos lo mismo con Jonás.

2019. El documental “El naufragio” elaborado por la Diputación por petición de Gabriel Delgado y guión de Nicolás Castellano recibió el Premio Andalucía de Migraciones, el segundo que nos dieron, ambos por trabajos hechos a petición de Tartessos, con quien llevamos colaborando años con trabajos en vídeo que documentan el drama de las migraciones o promueven la emigración legal. Llevamos décadas cumpliendo las peticiones de Gabriel Delgado. Todavía tenemos pendiente una petición para hacer un documental sobre los niños migrantes, eso que llaman algunos de manera despectiva “menas” por un acrónimo burocrático que refleja la bajeza moral de quienes lo utilizan en política.

Dejó escrito Bertolt Brecht “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hombres que luchan un año y son mejores. Los hay que trabajan toda la vida: esos son los imprescindibles”. Gabriel fue uno de los imprescindibles. Espero que estemos a la altura para mantener su legado.