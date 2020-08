La imagen que desaparecerá en unos días

La guerra al humo sigue dando pasos adelante. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que no se va a poder fumar en las terrazas de los bares ni en aquellos sitios donde es imposible guardar la distancia de seguridad por un temor al contagio. Evidentemente, el que fuma se quita la mascarilla en el momento en el que se echa un cigarrillo y su exhalación llega más lejos, pero lo del metro y medio de seguridad era ya una simple muestra de respeto hacia los no fumadores para que no les llegara el humo. Si alguien tiene pensado dejar de fumar en algún momento, puede ser el momento perfecto para ello. La imagen que vemos en la foto dejará de verse en unos días.