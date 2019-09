Algo huele mal en Cádiz. Por las mañanas, a primera hora. Un olor que no se ha identificado, pero que está ahí. Lo reconocen los expertos, pero no concretan sobre la procedencia de la misteriosa peste. Dicen que este hedor desaparece a lo largo de la jornada, lo que acrecienta el misterio. Otros olores, sin embargo, persisten. Como el olor a ajo de muchas personas que desayunan frotando un diente en la tostada y luego se olvidan de pegarse una de Profidén. Te paras con ellas por la calle, te abrazan y es como si lo hiciera uno de los dragones de Daenerys Targaryen. Luego están los orines perrunos, insoportables. Está la ciudad para ser regada con zotal por 40 avionetas de Icona. Y para los autobuses yo me inspiraría en un lema de Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz. "La lucha no se negocia". Cambiando lucha por ducha nos iría mucho mejor.