El Hospital eterno

Es difícil que los gaditanos puedan entender qué está pasando con el nuevo hospital de Cádiz, pendiente desde hace dos décadas. No debe ser comprensible que dos partidos, PP y PSOE, cambien su manera de abordar esta operación según estén en el gobierno o en la oposición en las dos instituciones implicadas: la Junta y la Zona Franca (el Estado). No se entiende que la primera no pueda gastar 12 millones de euros en comprar un suelo para un complejo que le va a costar 500 millones. Y no se entiende que la segunda no cierre un acuerdo de venta con el Ayuntamiento, dispuesto a pagar lo que se le pide.