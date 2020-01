El cocinero Àngel León ha recibido unas pocas de cachetás virtuales por haber propuesto en un congreso de alta cocina aprovechar las gusanas, que se utilizan por aquí por la Bahía como "carná" para pescar, para la alta cocina. De hecho en Madrid Fusión, que es como la pasarela Cibeles pero en plato hondo, las cocinó al pil pil, algo que recordaba a las angulas.

Reconozco que no he probado las gusanas al pil pil y también reconozco que no me veo por las mañanas rellenando los molletes que me gustan para desayunar con zurrapa de gusanas pero no me parece una idea descabellada porque los humanos nos hemos comido y nos comemos cosas parecidas sin que pase nada. De hecho en paises asiáticos se comen, según un espectacular artículo realizado por la periodista Angeles Peiteado, las mismas gusanas que aquí utilizamos como "carná". Se las comen, además, formando parte de platos exquisitos.

Pero es curioso que ahora nos asustemos porque nos hablen de comer gusanas cuando aquí llevamos mucho tiempo comiendonos una especie de gusanos que llamamos caracoles y sus primos hermanos, más gordos y babosos, que conocemos con el nombre de cabrillas y que metías en tomate, como magistralmente hacen en la venta La Duquesa de Medina, están para comerse 22 trailers de 40 toneladas. También nos comemos los burgaillos, que son una especie de gusanos marinos y bailamos por alegrías cuando nos sirven un buen plato de cañaillas a pesar de su color verde moco. Las galeras que son feas "pa toas sus castas" eran antes también un producto que se utilizaba para pescar y, como mucho, para darle saborcito a un caldo. Ahora son un producto para exquisitos y han dejado de ser las "cigalas de los pobres" para ser las cigalas de la clase media.

Los carabineros, que ahora se cotizan a más de cien euros el kilo, eran conocidos hace unos años en Cádiz como "chorizos" y es lo que se comía en las casas de la gente del muelle porque se los regalaban. Cuando llegó a Europa la papa, esa con la que ahora hacemos las papasl aliñás, también se lió la pajaraca y acusaron al tubérculo, practicamente de ser un ser maligno...y eso sin pelarla siquiera.

Creo que en esto de la gastronomía hay que ser más abiertos. Analizar más las propuestas y no tirarnos a la yugular de la gente. Imaginense que hubiera pasado si al primero que propuso comerse un huevo de gallina, con esa clara que no invita precisamente a jamársela, le hubieran dado las mismas cachetás que a Angel León...ahora no tendriamos huevos con papas y que sería del mundo sin huevos con papas.