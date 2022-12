Leyendo el título y conociéndome, cualquiera pensará que voy a escribir otro artículo sobre la guerra cultural. Esta vez, no. Resulta que mis hijos están alcanzando ya una edad en la que tengo que invitarles a estudiar con cierta insistencia, como si fuesen mis alumnos del IES. He pensado que uno de mis argumentos puede valer para el último artículo del año. Más allá de sus siempre navideñas resonancias gastronómicas, es un método para sacar adelante trabajos y obligaciones. Lo que no dejará de venirnos bien para el año que estamos a punto de estrenar, cargadito de buenos propósitos.

Se basa en mi gusto por las guarniciones. El plato más sabroso, si no viene escoltado por al menos una ensalada o mejor unas patatas fritas o asadas o cocidas o al horno, o unas verduras a la plancha, pierde interés. Las salsas valen a medias, aunque recuerdo el dicho de nuestro siglo de Oro: la mejor salsa es el hambre. O sea, que si estoy hambriento, me como lo que sea; no quiero pecar de exquisito. Sin embargo, mi situación gastronómica ideal es que hasta lo mejor es más bueno con una guarnición contundente; sin olvidarnos de los tres reyes magos: la sal, el pan y el vino.

Mi teoría es que la disposición para el estudio y los trabajos mejora muchísimo si cuidamos también su guarnición. Qué regalo si gracias a un esfuerzo que tenemos que hacer, podemos echar la mañana en casa, con la chimenea encendida, disfrutando de las vistas de la ventana. U oyendo música. Tengo la sospecha de que mi afición adolescente a la lectura nació por el placer culpable de quedarme leyendo en mi cuarto con una buena excusa en vez de andar haciendo tonterías por la calle. Ahora mismo, odio recoger la cocina, pero me encanta recoger la cocina…, porque lo hago oyendo en el móvil conferencias de la Fundación March.

Con estos ejemplos, porque son personales e intransferibles, debilito mi tesis; pero ustedes la entienden. Para el estoicismo, nada mejor que el hedonismo. Siempre se hizo así, y funciona hasta con la ascética. La Iglesia rodeó de belleza -retablos, vidrieras, música sacra, colores rituales- sus sacramentos porque (milenios de experiencia) sabe que lo infinitamente valioso no nos vale del todo si no viene bien acompañado. Tomemos nota para el año nuevo: cumplamos con nuestro deber, pero a gustísimo. (Lo que me lleva a pensar que quizá, al final, sí he escrito otro artículo sobre la guerra cultural.)