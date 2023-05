Durante mucho tiempo me reí con algún amigo al que todo poema o artículo que tratase de la muerte, le parecía estupendo. Dejé de reírme; y ahora me sonrío, melancólicamente, pensando en lo bruto que pude llegar a ser.

Lo bruto quiere decir, generalmente, lo vanidoso y, por tanto, lo ciego. Sostenía que lo importante de un texto era la voz del escritor. Y que ésta tenía que mostrarse por igual en los temas clásicos y en los temas menores. Eso es verdad, pero relativamente.

Usaré una analogía taurina ahora que la fiesta está al rojo vivo. Para componer una grácil faena de salón -un texto costumbrista, por ejemplo-, basta tener un perfil pinturero y unas dosis de buen gusto. Para torear con gracia a una vaquilla en un tentadero -un artículo sobre las próximas elecciones- hay que echarle un ligero atrevimiento, tener buenos pies y la mano hecha.

Los grandes temas: la muerte -Miura-, el amor -Pablo-Romero-, el tiempo -Cebada Gago-, la esperanza -Torrestrella-, la gracia -Garcigrande-, además de nervios de acero, muchísimo saber y oficio, y un arte que se imponga a las dificultades inherentes. La personalidad y el temple son importantísimos siempre; y frente a las grandes bestias brillan más; y, sobre todo, transmiten más. La profundidad de los pases entonces es un pasadizo hondísimo que conecta con una eternidad casi inalcanzable.

No quiero ponerme folclórico. Sólo se trata de entender que los verdaderos artistas se forjan y se muestran dándole su sello personal, sí, imponiendo su ritmo, sí, transparentando su concepción, sí, pero ante los grandes temas, sobre todo. Ahí donde el batacazo es más peligroso y donde la seriedad se impone por sí misma, incluso aunque no se le pierda la cara al humor.

¿Quiero esto decir que no se pueden tocar los temas pequeños? En absoluto. El buen matador torea en el campo y entrena de salón. Raro es el torero que no se haya encontrado consigo mismo en un tentadero particular, con poco público, cuajando una tanda de una emoción auténtica.

No quiero abusar de mi analogía, pero sí explicarme. Lo importante es reconocer que son los grandes temas los que nos dan la medida del escritor que logra llevarlos a sus terrenos, que son los del lector. Si el gran tema opaca la personalidad del escritor o se lo come, malo; pero peor quien huye de los temas grandes para que no le hagan sombra. Sol y sombra: en el riesgo está esa verdad, que nos aúna a todos.