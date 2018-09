Los goles del Gobierno

La Liga ha comenzado, pero el equipo del Gobierno no da pie con bola, mientras el presidente Sánchez se ha ido de bolos por Iberoamérica. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se ha echado las culpas a sí misma, como los entrenadores que quitan presión a los suyos, y dijo: "Me han marcado un gol por la escuadra". Sí, Magdalena, un golazo. Pero ha sido en propia puerta. Es como si Sergio Ramos se lanza en plancha para despejar un córner y se lo cuela por la escuadra a De Gea. ¿Qué diría Luis Enrique? Por menos de eso no ha convocado a Jordi Alba. Pero el PSOE puede marcar todos los goles en propia meta que quieran, pues tienen una afición poco exigente y resignada.

La ministra Valerio, la del gol en propia puerta por la escuadra, se refería al sindicato de trabajadoras sexuales que ha legalizado su Ministerio. Lo intentaron en julio, les dijeron a las firmantes que debían enmendar los papeles, los volvieron a presentar, y a principios de agosto… ¡Gooool! En propia meta y por la escuadra. Después se ha sabido que Ada Colau simpatiza con la idea de legalizar ese sindicato de prostitución, aunque no dio la asistencia del gol. La vicepresidenta Carmen Calvo se indignó. Y fue la que pidió el VAR para revisarlo. A buenas horas… Gol es gol, igual que no es no.

Tampoco es la primera vez que el Gobierno se marca un gol en propia meta. Ya les pasó lo mismo el día del Aquarius, cuando Salvini disparó y se lo desviaron, y se coló mansamente. A partir de ahí, la defensa de las fronteras fue un coladero. Entraban como Messi por su casa. Hasta que ocurrió lo de Ceuta: otro gol en propia meta, éste a media altura y rozando la valla. Después de la Supercopa de España en Tánger, pasó lo de Ceuta. Y pasaron, vaya sí pasaron. Hubo que revisarlo en el VAR y buscar a los responsables de las agresiones para mostrarles tarjetas rojas y expulsarlos.

Este equipo del Gobierno es una ruina. Le han salido mal algunos fichajes, como el de Màxim Huerta, se llevaron a María Jesús Montero sin pagar la cláusula de rescisión a la Junta, y no tienen las ideas claras. Algunos cracks como Pedro Duque, no se sabe a qué juegan. Y el presidente Sánchez se ha creído que es Florentino, un señor que tiene la suerte de los campeones en todos los sorteos, y si se va Cristiano coloca a Modric. En eso sí que funciona el equipo del Gobierno, pues ha colocado a todos los que ha podido, incluso con suplentes. Todavía queda mucha Liga, y en las apuestas no van mal. Aunque me temo lo que va a pasar: lo mismo que con Zapatero, otro crack.