La gestión del coronavirus

Entre los derechos y libertades que nos han suprimido a los españoles con motivo del Estado de Alarma, no está la libertad de expresión. Es decir, que no existe una censura previa, ni la autocensura. Aunque algunos creen, equivocadamente, que no se pueden criticar las medidas del Gobierno, porque eso afecta a su eficacia y no es leal. Sucede lo contrario. Todos debemos aceptar y cumplir esas medidas, pero también se puede criticar con fundamento lo que parecen manifiestos errores. Gracias a eso han evitado peligros graves, como contagiar a los peluqueros y peluqueras. Y, además, que las medidas no son perfectas y los mismos gobernantes las incumplen. Como lo demuestra que las esposas de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, y otros políticos han dado positivo. Los últimos en caer han sido Quim Torra, presidente de Cataluña, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid. Por cierto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludó afectuosamente a Díaz Ayuso, en un acto oficial reciente. Se pudo ver en televisión.

Todos los partidos tienen enfermos del coronavirus, por lo que todos están formando una piña. Expertos en epidemiología opinan, incluso en público, que el Gobierno podría haber adoptado otras medidas, y por supuesto mucho antes. España ya supera a Corea del Sur en el ranking de las muertes del coronavirus. España ya es la cuarta del mundo, tras China, Italia e Irán. El porcentaje de víctimas es superior al de China, ya que aquí viven 46 millones de habitantes y allí son más de 1.300 millones. En Madrid registran más muertes que en Shanghái y Pekín. Para no seguir escalando posiciones deberían fijarse en lo que hicieron en Asia.

En Corea del Sur y en Japón hay menos muertos gracias a que lo frenaron. Son países más avanzados que España, con mejor tecnología, con otros dirigentes y con un pueblo más disciplinado. En esos países, la limpieza ha sido esencial. Hay que limpiar y desinfectar todo, empezando por las calles. Al supermercado deberíamos ir con mascarilla y guantes. No podemos convertir en héroes a los empleados de supermercado y a los conductores de autobuses, algunos de los cuales van como si nada. Deberían fomentar los pedidos a domicilio.

¿Y el paseo del perrito es científico? Si cada español tuviera un perro todos podrían salir. Peor que eso es la falta de pruebas para prevenir contagios, el control de los enfermos que salen de casa, la falta de material sanitario, la falta de mascarillas para la población… Hay que decirlo y solucionarlo, porque está en juego la salud de los españoles.