Suspiré en twitter que ser Rey para ir a lo de Lula y no al funeral del Papa quizá no compensase. Recibí bastantes mensajes recordándome que el papel constitucional del rey es ir adonde mande Pedro Sánchez. Agradecí la información, aunque, precisamente, suspiraba por eso.

La cuestión es si hay vida más allá del constitucionalismo. La monarquía tiene legitimidades diversas. Una de ellas es, sin duda, la positivizada por la CE del 78; pero la historia y la tradición han tenido también mucho que decir en la llegada al trono de nuestro rey, que Dios (con perdón) guarde. Eso justificaría que, a título personal, como los reyes de Bélgica, pudiese haber rendido homenaje a Benedicto XVI. Si el poder viejo no reconoce a la autoridad vieja, quizá se erosione una de las legitimidades, cuando todas suman y, en el fondo, no se restan.

Ni tienen ustedes que estar de acuerdo conmigo ni conocemos las razones de aquella ausencia. En verdad me preocupa algo más general, y el caso del rey es paradigmático porque esta función también corresponde a la Corona: la ejemplaridad, en los dos sentidos de la palabra.

Mi impresión es que nuestra personalidad cada vez se ajusta más estrictamente a lo que el ordenamiento político exige. Recuerdo entonces una advertencia o diagnóstico de Carlos Marín-Blázquez: "El régimen en el que no se reconoce autoridad distinta de la que emana del poder político acaba en tiranía". Las leyes de la pandemia nos han impuesto unos patrones conductuales (confinamientos, mascarillas, vacunas) que se han seguido con cierto aire ovino. En los ámbitos profesionales, hay que cumplir cada vez más protocolos y más milimétricos controles de calidad. Hasta nuestras diversidades están tasadas y nuestras rebeldías vienen con su manual de instrucciones. En el pensamiento y la expresión, lo políticamente correcto asfixia las libertades de antaño. Piensen ustedes en todo lo que ya no se puede pensar. No digamos nada de las cosas que nos empujan a decir.

Cuando se hablaba de "Nobleza obliga", se hacía referencia a un ámbito normativo que excedía de la cartilla de buen ciudadano, sin obviar que las leyes se cumpliesen en sus ámbitos. ¿Hay margen hoy para nos obligue alguna instancia distinta que el poder? ¿Siguen siendo nuestra libertad y nuestra conciencia fuentes privadas de Derecho Personal o nos vamos reduciendo al papel de funcionarios exactos, por así decirlo, si se me permite?