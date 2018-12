A fuego lento

El estrés mata más que el tabaco y los accidentes de tráfico. Lo dicen estudios médicos. Sin embargo, vamos a toda pastilla. Es una epidemia. Cuánto más breve sea todo mejor. Todo se quiere acortar, desde las relaciones personales hasta las edades del hombre. Pensamos que un niño de 13 años es un adolescente, que con 18 años debe volar del nido, viajar por todo el mundo, que hay que vivir rápido y morir rápido, que lo lento es viejo, antiguo, feo, sin emoción, que la soledad es un mal sin remedio, que echar la vista atrás es de cobardes. Si una página web tarda cinco segundos en cargar nos enfurecemos, si alguien no contesta un whatsapp en un minuto entra ansiedad. ¿Pero esto qué es? ¿Qué clase de vida es esta en que no hay tiempo para charlar cara a cara con un amigo de la infancia, para visitar a unos padres, para jugar con tus hijos? La vida se va volando, pero eso no nos obliga a vivirla a mil por hora.