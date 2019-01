El frente de Judea

No creo que haya mejor tratado político que La vida de Brian, que incluye ese momento en el que el líder se dirige a las masas para proclamar que "todos somos diferentes" y una voz discordante difiere: "Yo no soy diferente". "Bueno, hay uno que no es diferente". Es una enseñanza para quien se autoproclamó voz de la gente, que es un sustantivo esquivo. Todos somos diferentes y nadie lo es, lo que nos convierte en una masa demoscópica compleja y, a ratos, traidora. Cubrí Vistalegre 2 abrumado por los gritos de unidad y, al tiempo, jamás vi tantas puñaladas. Y mira que he visto... Me ratificó la idea de que con los amigos no se hacen negocios ni mucho menos se montan partidos. Y esto me lleva a más frases cinematográficas como "creíamos que íbamos a cambiar el mundo" o "vamos a morir todos". En cualquier caso, quien haya visto Las invasiones bárbaras sabe que todo estaba ahí.