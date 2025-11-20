Francomoribundía

En 1975 pasaron cuatro cosas importantes: conocí a la que hoy es mi mujer, entré en la Universidad, se murió Franco y el Atleti ganó la Copa Intercontinental ( lo vi en vivo y en directo). Las consecuencias de aquel año todavía perduran. No voy a decir que yo era un antifranquista como aseguran muchos que estaban metidos en un boquete. Tenía 17 años con esa edad es difícil ser luchador democrático. Estaba de alcalde Jerónimo Almagro y Montes de Oca, que meses después sería desalojado de la Alcaldía por Emilio Beltrami. Todavía recuerdo la portada de Cádiz Gráfico que estuvo años puesta en la cristalera de la plaza de San Antonio. Beltrami devolvió el Carnaval a febrero en 1977ey incluso hizo una consulta para ver si ponía la bandera andaluza en el balcón del Ayuntamiento. Jerónimo Almagro votó en contra de la Ley de Reforma Política como procurador en Cortes y luego se presentó a las elecciones generales de 1977 con el eslogan “Sí cuando es sí, no cuando es no”, para que todo el mundo entendiese. En el 76 sacó Antonio Martín ‘España y olé con un pasodoble elogioso a Franco, y al año siguiente cantó a la libertad bajo el tipo ‘Los mandingos’. Pedro Romero sacó ‘Carnaval 76’: “Fiestas típicas gaditanas eso no nos dice ná, nosotros lo que queremos es ¡Carnaval! ¿Cómo? Carnaval, Carnaval, Carnaval”. Ya en el 77, con la Corporación de Beltrami salieron ‘Los Dedócratas’ y ‘Nuestra Andalucía’. El antifranquismo se recluía en la Iglesia Católica: Juan Cejudo, Alfonso Castro, Gabriel Delgado, Javier Fajardo. La Iglesia impulsó el sindicato USO, mayoritario en la provincia: Roque, Rodríguez Añino, Manolo Cañas, Esteban Caamaño, Sebastián González, Emilio Rubiales... con el tiempo se desintegró. El PCE-CCOO era muy activo con José Luis Medina, Rafael Gómez Ojeda, Antonio Álvarez, Juan Pérez, Juan García, Horacio Lara, Manolo Gómez, Epifanio de Serdio, Pepe Mena, Manolo el Gitano e incluso Salvador Pascual, antes de que su padre lo llevase a un centro de desintoxicación del comunismo (con mucho éxito). Por Cádiz estaban ya Luis Pizarro, Hipólito García, Ramón Vargas, Rafael Román, las asociaciones de vecinos de Loreto y el Cerro empezaban con sus reivindicaciones y se movían el grupo Marejada y la revista Platero. Quiñones utilizaba Alcances para proyectar películas prohibidas, incluso un ciclo de cine soviético con la bandera roja colgada en la fachada del Falla, en Santo Domingo surgía el germen de la Democracia Cristiana, la burguesía democrática se reunía en el llamado Grupo Drago. Este periódico nombró director a Augusto Delkáder.