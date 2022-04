El fin de la eternidad

Yo tengo muy buen conformar, la verdad. Sobre todo con las llamadas tradiciones arraigadas. Contra lo que se pueda creer, no tienen una vida eterna. Nacen, crecen y mueren en cuanto que la mayoría de la gente lo quiera, aunque es verdad que se pueden apoyar, fomentar o combatir 'desde arriba' (y no me refiero a los designios divinos). Así pues, la Semana Santa, tal y como la concebimos y vivimos por aquí, nació en algún momento. Ninguno de nosotros lo verá, pero en otro momento morirá. La misma religión que la sustenta, la cristiana, tampoco ha existido siempre, aunque sus practicantes o seguidores crean (atención al verbo), como todos los demás creyentes, que la historia empezó con ella y que lo que el ser humano vivió, creyó y construyó antes carece de importancia real.

Este año en Cádiz, alguna procesión ha tenido dificultades para completar su recorrido por falta de fuerzas en los cargadores. Uno de los cortejos tuvo que volver antes de tiempo. Total, que si la modalidad de cargar con los pasos a base de hombros y espaldas se acaba por las pocas ganas o la poca fe o la indiferencia, si esta pequeña señal se convierte en tendencia habrá que decir que 'está de Dios' y volver a la no tan rara costumbre antigua de sacar las imágenes sobre ruedas, que no recuerdo que ofendiera a nadie y muchos menos a las Alturas.

Quién sabe, tal vez llegará el momento en el que la Semana Santa se mantenga sólo por la enorme fuente de ingresos que supone para muchos sectores económicos y que estos tal vez se convertirán en subvencionadores del esfuerzo de los pocos a los que mueve la llamada verdadera fe. De hecho, pensemos en cómo la mayoría de las fiestas laborales tienen su origen en costumbres religiosas, empezando por el descanso dominical, y ahora son meros hitos en el calendario para el ocio, los viajes o el mero jolgorio familiar y personal.

Las cosas irán por el cauce que marque la mayoría. Pero lo que habría que arrancar del calendario festivo cuanto antes es esa bárbara costumbre de echar a un inocente toro a que lo correteen y hostiguen por las calles del pueblo para supuestamente celebrar la resurrección de un ajusticiado inocente.

Una tradición, por cierto, que había muerto plácidamente y fue resucitada por un poder extraviado de mente.