La fiesta de los ilusos

Había más gente que nunca. O al menos eso me parecía. Colas considerables de personas con sus papeletas en la mano. Esperanzas renovadas y acrecentadas. ¿Estaba espabilando el pueblo? Es posible. ¿Tenía derecho a no haber espabilado en comicios pasados? También. Porque lo que se le ofrecía (y se le sigue ofreciendo) distaba mucho de tener calidad o de ilusionar. Aun así, me maravillaba ver a los vecinos disfrutando de aquello a lo que los cursis llaman la fiesta de la democracia. Y no podía remediar contemplarlos... mejor dicho, contemplarnos como a unos ingenuos. Otra vez, ¿otra coba? ¿En qué mesa votamos?, chiquillo mira en la lista, ay que ver el Cádiz, mira quién está de presidenta, ¿no se te habrá olvidado el DNI?... Lo de siempre para la gente de siempre que siempre acaba desengañada. Los benditos ilusos que siguen creyendo que su voto puede cambiar algo.