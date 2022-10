La fiesta de la Patrona

Hoy se celebra la fiesta de la Virgen del Rosario, Patrona de Cádiz. Es un día festivo local, sólo en la ciudad, que algunos aprovecharán para montarse un puente laboral, y que otros vivirán con la devoción que es costumbre gaditana. El día de la Virgen del Rosario nunca pasa desapercibido. Y menos debería pasarlo en 2022, cuando se conmemoran los 75 años de la apoteósica coronación canónica de la Patrona, que se celebró el 4 de mayo de 1947 en la plaza de San Antonio. Por ello, en esta ciudad, donde tanto gusta lo magno y lo extraordinario, se debería valorar como se merece.

Los actos del día de la Virgen tienen un ritual bien conocido y muy seguido. Tras la novena en su honor, ayer tuvo lugar el pregón, a cargo de nuestro compañero periodista Pablo Manuel Durio, hermano mayor del Carmen. Es curioso que los tres últimos hermanos mayores del Carmen han sido pregoneros del Rosario cuando desempeñaban su cargo carmelitano, lo que refuerza los muchos lazos de amor que existen en Cádiz entre Rosario y Carmen, que son las dos principales devociones marianas de la ciudad. Hoy seguirán las ofrendas de nardos, y la misa en la que se formula el voto de la ciudad. Si los concejales acuden en mayor o menor número, es algo que sólo les dignifica, o no, a ellos mismos. Por la tarde saldrá la procesión, que tiene un itinerario ni corto ni largo. Por lo demás, no hay que exigirle a Juan Pidre que lleve a la Virgen como si estuviera lloviendo.

Al cumplirse los 75 años de la coronación, la Archicofradía del Rosario volvió a solicitar que el santuario mariano de Santo Domingo sea basílica. Se lo merece la Virgen, desde hace muchos años, ya que se empezó a pedir en 1952. Y sería simbólico que lo consiguieran siendo prior fray Pascual Saturio Medina. El esfuerzo que hace es digno de los mayores elogios, porque fomenta la devoción a la Virgen y se ha ganado el cariño de los gaditanos. Por eso, fue nombrado Hijo Adoptivo.

Es inconcebible que la ciudad de Cádiz no tenga ya una basílica para la Virgen del Rosario. Digo más: tras la primera, debería nombrarse una segunda en el Carmen. No voy a entrar en comparaciones, ni en rivalidades con otras ciudades que tienen basílicas marianas con méritos muy inferiores a los del templo de Santo Domingo para su Señora, la Virgen del Rosario. Si hasta ahora no se ha nombrado, quizás ha sido porque ha faltado impulso en esa dirección. La basílica para la Virgen del Rosario debería ser el mejor regalo por los 75 años de su coronación canónica como Reina de los gaditanos.