Estos días hemos visto en gran pantalla imágenes que acostumbramos a ver en la intimidad del hogar. Estos días hemos visto en el riguroso directo de la carne viva horrores que nos suelen conmover en la sala de cine o en el lienzo plano del salón. Estos días hemos visto en televisión bombardeos que en un tiempo podrían ser lejanos pero que, como hemos comprobado, siempre acaban impactando en el entorno cercano. Estos días hemos visto cómo la realidad y la ficción se tocan y nos conforman. Cómo duele lo que consumimos alegremente en un producto de mentirijilla, y cómo, con nuestra inconsciencia (o inconciencia) convertimos en mentirijilla algunos dolores reales. He visto estos días ficciones maravillosas que abren los ojos a realidades que nos bañan; he visto estos días una tragedia real que se consumía con el morbo de una ficción; y he visto estos días el inicio de una guerra tan desigual, tanto, que nunca tendrá su película.