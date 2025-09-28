Lo que falta del puente

El catalejo

28 de septiembre 2025 - 03:08

El puente de la Constitución de 1812 ha cumplido sus primeros diez años de funcionamiento. Frente a quienes criticaron esta obra, el tercer acceso a la salida no ha provocado ni el colapso del tráfico urbano en la capital, ni ha originado una desbandada de vecinos de la ciudad rumbo a otras localidades. En todo caso, no tiene disculpa la lentitud de infraestructuras que, relacionadas con este puente, siguen pendiente en Cádiz ya en su término urbano.

