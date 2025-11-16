Los extranjeros y Cádiz

Los xtranjeros residentes en la provincia vuelven a salvar los datos de población en Cádiz, según el INE. Si fuera por los autóctonos, la provincia llevaría unos años con un importante descenso en su número de habitantes. Así, quienes vienen de otros países, en el caso de Cádiz principalmente procedentes de Marruecos, salvan esta estadística. En todo caso, cada vez se acerca más en número de vecinos Baleares a las cifras anuales de nuestra provincia.