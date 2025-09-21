Estudiantes de medio mundo

La Universidad de Cádiz lleva años instalada en lo más alto del ranking de centros con mayor atracción de estudiantes extranjeros. La buena gestión que realiza la institución con este colectivo, tanto en la atención como en los servicios que ofrece, se une a la propia calidad de vida de la ciudad, que evidentemente supone un plus para estos jóvenes a la hora de venir a estudiar a la capital gaditana. Cada año son más de un millar, contando también los que vienen desde otros puntos del país.