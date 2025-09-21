Estudiantes de medio mundo

Notas al margen
David Fernández
Juanma Moreno no baila en TikTok... de momento
El microscopio
La Universidad de Cádiz lleva años instalada en lo más alto del ranking de centros con mayor atracción de estudiantes extranjeros. La buena gestión que realiza la institución con este colectivo, tanto en la atención como en los servicios que ofrece, se une a la propia calidad de vida de la ciudad, que evidentemente supone un plus para estos jóvenes a la hora de venir a estudiar a la capital gaditana. Cada año son más de un millar, contando también los que vienen desde otros puntos del país.
También te puede interesar
Notas al margen
David Fernández
Juanma Moreno no baila en TikTok... de momento
El Palillero
José Joaquín León
Zapatero en horas bajas
Crónicas levantiscas
Juan M. Marqués Perales
Todo lo que dimos por cierto
Postdata
Prohibido rezar