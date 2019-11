Las estrellas y los estrellaos

Andalucía está que se sale en lo de la gastronomía. De los 6 restaurantes que han obtenido 3 o 2 estrellas Michelín, lo que te coloca en el Olimpo de esto de la alta cocina, 3 son andaluces, algo nunca visto en nuestra historia. Cádiz, ha sumado una nueva estrella, la del restaurante Mantúa de Jerez con lo que ya suma 6 estrellas y se coloca a poca distancia de Málaga, la provincia andaluza más "estrellada" que tiene 8.

Esto de la alta cocina es un mundo para unos pocos, no vayamos a engañarnos, pero si es cierto que todo esto hace mucho ruido y provoca que la gente se fije en nosotros. No cabe duda de que la gastronomía de Cádiz vive unos momentos estelares. En el último año han sido varios los medios internacionales y las revistas de prestigio que han publicado reportajes dándonos besitos. Es para estar contentos y para reconocer el trabajo de hosteleros y productores que han logrado colocarnos en este sitio.

No cabe duda de que en este éxito tiene mucho que ver la formación y si se empieza a escarbar en estas empresas que han logrado el éxito se verá que una parte importante de su personal y de las personas que están al frente proceden de escuelas de hostelería.

Por todo esto llama mucho la atención que mientras se producen todos estos éxitos, una de las bases que lo sustentan, las escuelas de hostelería vivan problemas como el que ha salido a la luz en la Fernando Quiñones de la Diputación de Cádiz. Es cierto que la Diputación realiza una importante labor de apoyo al sector gastronómico y productor de la provincia, eso no hay que negarlo y es conocido que ayuda a muchas empresas a estar en muestras nacionales e internacionales, pero esto no quita que sea una vergüenza que los alumnos de su escuela de hostelería no puedan prepararse porque no tienen ni pescado para hacer los platos.

Mal hacemos si sólo nos ocupamos de aplaudir. Si queremos que este éxito sea duradero y el sector gastronómico crezca más, que lo puede hacer perfectamente, es fundamental fomentar la formación y noticias como la que ha salido de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones de Cádiz no llevan precisamente a ser optimistas. Si no se cuidan estas cosas más que con estrellas terminaremos estrellados.