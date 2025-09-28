Estrategias(s)

Arrecian las críticas al discurso de Vox… porque complica los planes a Feijóo. Qué raro. Estamos hablando de dos partidos distintos, con programas diferentes y con electorados diversos. ¿Por qué tendrían que seguir una estrategia coordinada?

Por lo visto, la intención del PP es no dar miedo a la izquierda ni a los nacionalismos. Cuando escribo “por lo visto”, no uso un modismo, sino que ya lo hemos visto. Es su hoja de ruta de toda la vida. Naturalmente me parece legítima y, según los resultados que auguran las encuestas, bastante exitosa. Por lo oído, Vox va a cara de perro, y asegura que, si entra, lo hará en la televisión pública con una motosierra o un lanzallamas, y que en Cataluña hará cumplir las leyes, empezando por las sentencias sobre el castellano en la educación. Es una estrategia de al pan, pan, aunque sea duro, y de al vino, vino español. Obviamente es distinta y, según las encuestas, también va bien.

No debería haber problema. Los que prefieran que la televisión siga más o menos como está, y la legislación, y la situación en Cataluña, pero sin Sánchez, que voten al PP. Los que aspiren a un volantazo, a Vox.

El problema, dirían los que ven un problema, radica en que como todo el mundo da por necesario el pacto entre el PP y Vox, los populares temen que el temor a Vox inhiba a sus votantes más delicados. La solución es fácil y democrática. Más que demonizar a Vox, con lo que la prevención de los medrosos aumenta, se puede usar ese miedo de banderín de enganche. Decir: “Nuestros socios posibles son los de Abascal, que, a pesar de nuestras diferencias, son gente legal y, desde luego, antisanchista. Preferiríamos aplicar nuestro programa moderadísimo en su integridad. Y si alcanzamos la mayoría absoluta, los de Vox se quedan fuera. A mayor fuerza y a menor necesidad de Vox, menos influirán ellos en el programa”. Me parece un discurso realmente atractivo para los moderados. No hay plan del PP que la dureza de Vox estropee, sino más bien al contrario.

A no ser, claro, que el PP prefiera hacer guiños a la moderación, pero sin renegar del voto de derechas. Para eso, el discurso duro de Vox sí dejaría en evidencia que lo que defiende Abascal no lo hace Feijóo. Pero como no creemos que el PP esté por engañar otra vez a la mitad de sus votantes, no hay problema.