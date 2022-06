Los esquiroles del PSOE

El primer debate del 19-J me tumbó: la primera cabezada la di cuando no llevaban ni media hora (más entretenida en el cronómetro del tiempo que en lo que decían) y la segunda, literalmente agotada. Estaba todo tan encorsetado (¡otra vez!) y era todo tan previsible (sólo me sorprendió que en lugar de ningunear a Vox convirtieran a Macarena Olona en protagonista) que hasta sobraban los moderadores. Puestos a controlar, deberíamos incluir una cláusula para que los candidatos no se repitan. Por encima de los lemas de campaña, Juanma Moreno y Juan Espadas ya tienen sus muletillas: el socialista, enrocado en sus "menos derechas y más derechos" y el líder popular, con su mensaje de "mayoría suficiente" para gobernar.

Inmaculada Nieto hasta pareció sufrir cuando tuvo que mencionar las seis agrupaciones que integran Por Andalucía (¡al presentarse pareció que iba a olvidar alguna!), Juan Marín defendió la plaza de Cs con la dignidad del coronel que no tiene quien le vote y Teresa Rodríguez ejerció de verso libre en modo guerrillero.

Todavía nos quedan dos semanas de campaña y otro debate que ya se presenta como "el decisivo". Será el próximo lunes en ese mismo Canal Sur que planea animar la recta final con una huelga. El reto de las audiencias se les sigue resistiendo (la nuestra ya no es ni de los trabajadores), pero no me digan que no hacen méritos para que hasta suene verdad el globo sonda de Vox situando al ente público entre los primeros "chiringuitos" que quieren cerrar si pisan San Telmo.

Como en su campaña (la de los políticos) tenemos pocas novedades, les cuento los primeros resultados de la mía: Juanma Moreno es capaz de hacerse un Ayuso. En cuatro décadas de autonomía, tal vez sea el PSOE el partido que más haya tenido que lidiar con el voto de castigo de la abstención. En esta ocasión, el miedo a Vox parece alimentar una combinación explosiva: socialistas de toda la vida, dispuestos a levantar un muro contra la ultraderecha ¡votando a Juanma! Lo que hace una década podría sonar a sacrilegio, a pie de bar suena normal. El cogobierno en Castilla y León está muy reciente y, pacificado el PP con Núñez Feijóo, el foco se pone en Madrid. Nos guste o no, Andalucía volverá a hacer de laboratorio para el juego de tronos nacional. Para saber si el PP (ese al que ya no le da urticaria Génova) es "el mismo gato con distinto cascabel" y si en el PSOE se abre paso la escuela de Toni Cantó: "De joven fui de izquierdas pero luego maduré".