EN contra de la jurisprudencia defendida por la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, el espacio público sí es de alguien, es de todos. Responsable de su gestión con los límites que establezca la ley es la administración, bien sea el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía o el Gobierno de España. El dominio público marítimo terrestre, por ejemplo, es de todos, no puede ser ocupado por unas cuantas casetas o por dos bares , digan lo que digan los manifestantes, sus ocupantes o los incautos vecinos. Los chiringuitos de La Casería ocupan un lugar que no es suyo, es público, así que no me parece ningún drama que se retranqueen unos metros, de paso hacen unos chiringuitos nuevos con menos pringue. Se verían las mismas puestas de sol que ahora solo que habría una playa de acceso público, lo que sirve para esos chiringuitos y para todos y cada uno de los que ocupan el litoral. Las calles y las plazas son de todos , es el Ayuntamiento el encargado de regular su uso . No se puede poner el que quiera donde le parezca ocupando el espacio que le dé la gana. Por supuesto en una sociedad democrática confluyen muchos intereses, pero el Ayuntamiento debe preservar el interés general. Usar la pandemia para no pagar tasas o para ocupar sin límite calles y plazas, como defiende el PP para granjearse la simpatía de LLORECA en plan Ayuso, me parece demagogia populista . Cosa distinta es que la solución que se dio para las mesas de Candelaria era un mamarracho, aunque no por ello los hosteleros puedan usar la plaza a su antojo. Digo lo mismo con respecto al aparcamiento en las calles de la ciudad: los vecinos del Paseo Marítimo se piensan que tienen derecho a ocupar un trozo de vía pública para poner sus coches. No piensan que las calles son de todos, que no disponen de un pedazo para sí. Los ciudadanos deben empezar a pensar que los coches ocupan la mayor parte de la ciudad cuando las calles deberían ser de los ciudadanos. Espero que de una vez por todas se ponga en marcha la peatonalización de la Plaza de España que tantas veces se ha anunciado, que no se haga ese megaaparcamiento en la Punta de San Felipe que anuncia la Autoridad Portuaria, que cuando se elimine la verja del muelle desaparezcan esas bolsas de aparcamiento e incluso se pueda soterrar el tráfico para que la cota cero sea de la ciudad. La movilidad tiene que basarse en la bicicleta, el transporte público, el coche eléctrico y los vehículos privados que se cobijen en aparcamientos. La ciudad no es de los coches ni de los hosteleros, es de los vecinos. Tengo la sensación de que esa es la idea municipal y no puedo sino estar de acuerdo. Otra cosa es la velocidad a la que se ejecuta o si van a poder ejecutarla.