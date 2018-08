¡Qué escándalo!

Hace años los vecinos de Manuel Rancés, Plaza de Argüelles, calle Goya o Muñoz Arenillas se defendían de los ruidos de la madrugada arrojando agua desde los balcones. Los más osados le añadían zotal. Era habitual algún que otro salpicón una noche de verano, la única manera que tenían los vecinos de reclamar algo de silencio en las sufridas calles donde vivían. Ahora la Junta de Andalucía va a permitir la música en las terrazas de verano con el límite horario predeterminado. Eso significará escándalos hasta altas horas de la madrugada, noches sin dormir para muchos vecinos, jaleos para la policía local y más ganancias para los socios de LLORECA que han calificado como liberador el decreto del Gobierno Andaluz. Seguro que si preguntan a los vecinos lo considerarán una amenaza a su descanso. LLORECA, como es habitual, utiliza el chantaje de los puestos de trabajo. Cada vez que se amplía una terraza cuento los camareros y veo a los mismos prestando servicio a más clientes en más mesas, para ganancia de los empresarios. Así que los vecinos volverán a los cubos de agua como única herramienta defensiva. Total, en agosto y con levantera no creo que moleste a nadie, salvo que sea alguna agrupación de carnaval de las denominadas callejeras, tan beligerantes en tantas cosas pero en cuanto les salpica un poco de agua se llevan las manos en la cabeza y sale rauda y veloz la concejala María Gades Romay en su defensa, quizás porque alguna de las afectadas sean adeptas a la causa del podemismo como "El cuento de la criada" o como sea que se llamen. Un escándalo supongo aunque bien pensado los vecinos no han hecho otra cosa que seguir los consejos de Aguas de Cádiz en su campaña "progrifo".¿No quedamos que había que promover el uso del grifo? Pues qué mejor que rociar con un poco de la potable y limpia agua gaditana para aliviar el peso del calor y del levante. La concejala de Temas Chungos no debería escandalizarse por tan poco . Quizás debería preocuparse más por los meados que corren por las calles. Eso sí, Gades Romay está muy preocupada porque los inspectores de trabajo hacen cumplir las leyes a las agrupaciones de carnaval. ¡Qué escándalo!. Que las agrupaciones tengan que hacer como cualquier ciudadano, entidad o empresa y dar de alta en la seguridad social al que realiza una labor remunerada. De aquí a nada van a pedir que paguen impuestos. No tienen alma ni consideración. La Chunguita tiene toda la razón.