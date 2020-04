Ante la epidemia, afrontar el futuro con fortaleza

Ante la epidemia por COVID19 que estamos padeciendo, la Asociación Andaluza del Dolor (AAD) y la Fundación Andaluza del Dolor (FAD) somos conscientes de que estamos ante un virus para el que todavía no existe vacuna ni un tratamiento efectivo, que nos tiene confinados en casa sin salir, con los colegios, parques, tiendas, bares y restaurantes cerrados.

Una situación sin precedentes que esta trastornando nuestra vida cotidiana. Un virus y que está haciendo que perdamos muchas vidas, fundamentalmente las de nuestros mayores y ancianos.

Unas circunstancias que han hecho que muchos pacientes con dolor intenso que tratamos en las Unidades del Dolor, los tengamos que atender por teleconsulta (con las limitaciones que so conlleva y en los casos no demorables presencialmente. No están solos, seguimos trabajando. Deseamos lo antes posible poder reanudar la actividad normal.

Ante estas circunstancias, no es extraño sentirnos apesadumbrados, con incertidumbre y miedo al futuro.

Pero no podemos decaer, no podemos dejar que nuestro mundo se rompa. La sociedad tiene que actuar como lo estamos haciendo, con la máxima responsabilidad social para reconstruir un mundo mejor.

Para contribuir a este propósito, la Asociación Andaluza del Dolor y la Fundación Andaluza del Dolor expresan su reconocimiento y condolencias para todos los fallecidos y sus familias, y su agradecimiento y apoyo a los sanitarios y demás grupos sociales que están luchando, en las circunstancias mas difíciles imaginables, para que nuestra vida recupere la normalidad lo antes posible.