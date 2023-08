Las entradas de la Junta

La Junta de Andalucía parece que ha dedicado el verano a regular los accesos a los hospitales y los museos que son de su competencia. Lo de los hospitales no es nuevo y nunca lloverá a gusto de todos. Siempre habrá quienes reclamarán más tranquilidad para los enfermos y quienes demandarán más libertad para que sus familiares y amigos puedan visitarlos. Pero lo de los museos sí ha parecido más extraño, sobre todo porque no facilitar el acceso a estos recintos parece que no ayuda a acercar la cultura a la población.