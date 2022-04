No lo entiendo

De verdad, me esfuerzo por entenderlo, no lo consigo. Ucrania estaba tan tranquila y Rusia se abalanzó sobre su territorio. Era más fuerte y con esa mentalidad mandó allí a su Ejército. Con la fuerza de las armas, la superioridad de sus ejércitos y el poder de las mentiras, como la 'desnazificación' de su población. Lo hizo un día preavisado. Juez último e inapelable una vez más, un Estado imperialista quiere dar un zarpazo a otro e incluirlo entre sus territorios. Y además recordarle al mundo que posee un arsenal de armas nucleares y misiles de velocidades impensables para poner la bomba en cualquier ciudad. De nuevo el Estado Impune. Y de nuevo el qué hacer. Pues ya hay calificación del Líder máximo: genocida y criminal. Lo afirma el presidente de los Estados Unidos y, en general, asienten los occidentales. Pero impertérrito planea y ejecuta Putin su plan criminal, sangriento, destructor. Que ha provocado ya un éxodo de cientos de miles de personas, en general niños, mujeres y ancianos. Se trata de la destrucción de un país o la entrega sin condiciones, su rendición. Para el gobierno títere y lo que proceda, los mecanismos conocidos. Rusia enseña una vez más con Putin su verdadero rostro depredador, su autocracia genética, su crueldad. Ahora televisado en directo. Proporcionando a la gente, cuando menos, una imagen de fosas comunes y muertos esparcidos por los caminos, los escombros de los edificios civiles bombardeados y destruidos. Más el aviso de la fuerza nuclear táctica, que posee en número considerable. ¿Qué hacer, que conviene hacer, qué se terminará haciendo con carácter inaplazable? Porque hasta ahora es una partida de póker entre el rostro impenetrable, incapaz de sentimientos por las vidas de los ucranianos y los soldados y generales que envió a Ucrania, y los líderes occidentales, entre otros el nuestro, que está en ello, quiero pensar que sinceramente. Procurando que nada se vaya demasiado lejos de sus manos. Y de sus intereses estratégicos y económicos. Aunque la guerra continue entre avances y retrocesos, con más devastación, más muertos, más horror sobre Ucrania, que está muriendo con la simpatía de casi todo el mundo. Es lo que no entiendo de casi todo lo que no entiendo. Esta visión televisiva de una drama. Que tiene un correlato interior en la propia Rusia, sojuzgada por un tirano, otro más con la entraña de la Rusia más rusa. Y amordazada y engañada por el arma inevitable de las guerras y las dictaduras, que es la mentira. Digo que las familias envían también a sus hijos a la muerte probable, a la muerte impune. Es lo más descorazonador e incomprensible: Todas las muertes.