Por si alguien tiene dudas de que han mejorado las cifras de empleo en la provincia de Cádiz baste destacar que en 10 días se han creado entre el Ayuntamiento y la Diputación 86 puestos de trabajo del sector servicios, entre políticos con dedicación exclusiva y asesores. Faltan todavía por nombrar gerentes de empresas públicas, patronatos, consorcios y los puestos de libre designación con lo que pasaremos de 100 solo en dos administraciones. Paga España. Bien es cierto que el PP llevaba ocho años acumulados de retraso, muchos favores pendientes, mucha gente que perdió su puesto a manos del PSOE y de Adelante Cádiz, muchos compromisos de quienes habían estado al calorcito del poder popular que ahora es preciso recompensar. Nadie ha levantado la voz: el poder compra a la oposición dándoles asesores, dedicaciones exclusivas y demás regalías. De hecho el portavoz socialista en la Diputación se quejaba de que le habían prometido otra dedicación exclusiva y otro asesor que al final no le dieron, lo que justificó su voto en contra. Incluso el radicalismo de IU de la mano del alcalde de la muy roja población de Trebujena permaneció en silencio agradecido por la lluvia de dinero que le caía a su organización, queda para otro día la defensa de lo público, la solidaridad con el Sáhara, con los astilleros, la república y cualquiera noble causa. Nadie habló de los 400 mil euros que van a recibir de subvención sin justificar cada uno de los grupos de la Diputación o el medio millón que se reparten entre los partidos del Ayuntamiento. Toda esta lluvia de dinero que se dedican a la política y que solo le resuelven la vida a los agraciados de turno. Comprendo que el alcalde y la presidenta de la Diputación deben tener dedicación exclusiva en el desempeño de su labor, queda raro que se hagan trajes a medida con dedicaciones parciales sin necesidad de dedicación que se suman a la actividad privada de aquellos que se ven agraciados por la canonjía, una vida generosa y feliz a costa del erario, que se nutre del dinero de los impuestos, que pagamos usted y yo. Los mil quinientos empleados de la Diputación y los mil del Ayuntamiento, no parecen suficientes ni capaces o son mirados como desafectos, motivo por el cual hay que contratar fieles al partido. Por si acaso me he provisto de un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias donde se señalan las competencias de lo que se llama en la ley “personal eventual”, vulgo asesores: no podrán tener jerarquía ni mando sobre los funcionarios, solo se podrán dedicar a asesorar a la corporación que los nombra. Los gaditanos que sigan en el paro ya saben cuál es la mejor vía para obtener un empleo.