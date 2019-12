El otro día quedé con Pedro Sánchez para tomar un café, cosas de la Navidad, del amor fraterno y de que una no sabe quedarse en casa ahora que todo está tan ambientado. Anda, deja a la abogacía del estado escribir la carta a los reyes magos para que te traigan la ansiada presidencia del gobierno y vente conmigo que te conviene distraerte. Estaba un poquito desconfiado, muy en su papel institucional, sin querer dejarse llevar. Carmen, lo estoy pasando muy mal, me confesó bajando la voz y un tanto derrotado. Pues nada, le dije yo resolutiva y evangélica como Jesús a sus apóstoles, déjalo todo y vente conmigo que yo te distraigo. Me hizo más caso que mi marido, y quedamos para esa misma tarde.

Dimos una vuelta antes de tomar algo. Venía muy mono vestido con un abrigo granate forrado de borreguito y un gorro de lana rematado por un gran borlón amarillo. Miré los colores y no supe si era un guiño a la bandera de España, a la de Cataluña, a los políticos presos o un aliño indumentario casual e inocente, sin ninguna intencionalidad política, pobrecito mío. No es que estuviera nevando, iba tan abrigado porque se había dejado llevar por la ensoñación del paisaje de esas bolas de cristal que se agitan y ves caer los copos muy despacito, como si no hubiera gravedad y nevara en la luna. La luna, que sitio más apacible sin independentistas ni populistas ni Tribunal Europeo, pensé yo.

Noté a Pedro Sánchez algo raro, no llevaba las mandíbulas prietas e iba sonriendo a uno y otro lado de la calle. Le pregunté ¿A qué te alegras de haber quedado conmigo? mira todo lleno de gente. Pero es gente especial, me contestó cogiéndose de mi mano y comenzó a canturrear: "Mira ese hombre lleva renos, ese, hace nevar. Creo que si miras bien hay elfos, míralo, fíjate, es un elfo, es un elfo. Mírate, tú también eres elfo, eres elfo." Le miré los zapatos y tenían las puntitas para arriba y sus orejas también se habían vuelto puntiagudas. El humo de un puesto de castañas nos envolvía. Tenía todo un aire inocente, limpio e irreal, de anuncio de televisión. A la segunda vez que me cantó eso de mírate, tú también eres elfo, le contesté un tanto socarrona: eso se lo dirás a todas. Tocándose la punta de la oreja como si se la estuviera afilando, me miró a los ojos y cuando creía que iba a declarárseme dijo: no seas desagradable, ya vendrán las rebajas. Déjame que sueñe. Si miras bien, hay elfos, sobre todo en Cataluña.