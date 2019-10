La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, dijo en la entrevista publicada en este Diario y firmada por Alejandro Martín que "la ejecución de la ITI está al 30%". Eso ya lo había anunciado la Comisión de Seguimiento el pasado mes de julio. Esta Inversión Territorial Integrada (ITI para los amigos) fue valorada en más de 1.285 millones de euros y presentada como una oportunidad para crear y atraer empresas en Cádiz, para fomentar el empleo, para realizar proyectos, para incentivar la innovación y apoyar a los emprendedores. Esto último es importante: no se olviden de la innovación y de los emprendedores, que aparecen siempre que sueltan la manteca colorá. Después se emprenderá poco, pero se comprenderá todo.

La ministra Calviño también decía que la ITI permite maximizar los fondos comunitarios, donde "no sólo Cádiz, sino España en general, está teniendo retos de programación en este periodo". Y tanto que los está teniendo. Hay proyectos de la Junta, que no son de nuestra ITI, pero todavía siguen vivitos y coleando. Como el tranvía de la Bahía, que no ha llegado de Chiclana a Cádiz, a pesar de tantas pruebas. O como el AVE transversal de Andalucía, en el que después de hacer unas obras entre Sevilla y Antequera (que están abandonadas, tras gastarse 277 millones de euros), lo van a resolver con servicios de AVE entre Sevilla-Córdoba-Granada, aprovechando las vías que ya existen. En Bruselas están con las moscas detrás de las orejas, porque ellos hacen el trato y después no ven el aparato.

Es normal que la ministra esconda la mano en el área. Pero está el VAR para chivarse. Y, además, hay árbitros que se equivocan hasta con VAR, porque lo suyo es de oficio. A la ITI tú la miras en el VAR, y se supone que está en pleno momento de gin tonic. Para ver los beneficios hay que trazar la raya, y comprobar si el Gobierno, la Junta, la Diputación, los ayuntamientos y los emprendedores están en fuera de juego.

La ejecución de la ITI va por el 30%. Queda un 70%, hasta que la rematen en 2020, que era el plazo fijado inicialmente. La ministra Calviño dice que quieren "maximizar el impacto" de la inversión de la ITI. Lo más curioso es que ni siquiera han comprometido la inversión total. Aparte de que más de la mitad de lo comprometido no está ejecutado. Pero seamos optimistas: aún queda tiempo para evitar otro petardazo.

Y en ese tiempo puede que también inauguren el Museo del Carnaval, que será otra satisfacción, y otro ejemplo de la inversión emprendedora en la provincia.