En 2003 la actriz Barbara Streisand demandó a un fotógrafo por haber subido a internet una foto de su casa en Malibú. Consiguió que la página donde se había publicado tuviera tal número de visitas que ahora se conoce con este nombre la consecuencia de querer censurar algo y la publicidad gratuita que obtiene. Es lo que han conseguido un grupo de hosteleros con 'Los llorones' y con su altercado en la plaza de Macías Retes con la llamada chirigota del Airon. Ello ha provocado la solidaridad de todas las agrupaciones, una publicidad negativa sobre los establecimientos del hostelero y todo el mundo buscando en youtube las actuaciones de esta agrupación callejera que, por otra parte, es extraordinaria, de lo mejor de este Carnaval, concurso incluido. De la misma manera, los insultos y amenazas que han recibido 'Los muertos der furbo' por un cuplé sobre Macarena Olona han hecho que mucha gente quiera escuchar la copla ya famosa. Es el justo castigo para los censores, para los que quieren restringir la libertad de expresión, para quienes no conocen los códigos del Carnaval. Si el coro 'Los Martínez' canta un cuplé desagradable contra Echenique, qué gracioso es. Si una chirigota callejera se ríe de ese mismo coro, recibe amenazas de todo tipo, insultos y descalificaciones en esa cloaca llamada redes sociales, de manera especial Facebook y Tuiter, donde los puretas acomplejados se envalentonan anunciando cachetás y cosas peores. Es curioso que en una fiesta que debería ser sinónimo de libertad haya agrupaciones que canten con miedo a que algún descerebrado amparado en la masa pueda hacer o decir algo. De la misma manera resulta paradójico que gente que sale o ha salido en Carnaval sean intransigentes, intolerantes y sicofantes, que los peores para recibir críticas y chistes sean los que están todo el día dando lecciones de Carnaval. En eso los capillas son mucho más tolerantes, por más que tengan fama de fachas y cosas peores. Es la gran paradoja gaditana, la ciudad de la libertad donde no hay libertad, la reacción violenta de los gaditanos que deberían conocer las claves de la fiesta. El alcohol, la cobardía amparada en el anonimato o en la masa, los valientes de Facebook que se les llena la boca de gritos desde el salón de su casa, luego se cruzan en la calle y miran al suelo, salvo que vayan en grupo. "La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos", dijo el Quijote. Siempre hay alguien de guardia con la estaca para atacar al disidente o al que no coincide con sus puntos de vista. Vivimos en una sociedad de ofendiditos. Y este Ayuntamiento, tan dicharachero para otras cosas, en silencio.