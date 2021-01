En el Diario de Cádiz de ayer viernes leí que el pleno del Ayuntamiento, decidirá ese día si se derriba o no el edificio de la Aduana. La información es de Joaquín Benítez y recoge las manifestaciones del concejal de urbanismo, Martin Villa, que auguraba que el 29 de enero de 2021 sería un día importante para Cádiz, porque el pleno de la Corporación debatiría la iniciativa de llevar ante la Junta de Andalucía, la solicitud de descatalogar el edificio de la Aduana, para su posterior derribo. El concejal se apunta el tanto - y yo se lo concedo- de que ha tenido que llegar este Ayuntamiento para resolver el galimatías que ha obstaculizado el desarrollo del plan Plaza de Sevilla, y que se planteó hace ya 10 años.

No fue hace 10 años, sino seis y cuatro años y a la hemeroteca de este Diario me remito, porque escribí y publiqué sendos artículos, titulados respectivamente "3.000 firmas" (18/04/2015) y "Fin de año" (30/12/2017). En el primero escribí que cuando en Cádiz se quiere reivindicar o protestar de algo, se recogen 3.000 firmas y lo atribuía a la condición de que presumimos de que esta ciudad es trimilenária. En lo referente al derribo, los principales opuestos a él, fueron el arquitecto Esteban y mi compañero y amigo Moncho Pérez Díaz. Dos años más tarde volvió a plantearse el tema del derribo, con un informe del arquitecto González Capital, encargado por la plataforma ciudadana que pretendía el derribo. El arquitecto le llamó de todo menos bonito: "anacrónico, vulgar, de notable torpeza, que no merece la protección oficial, de que goza, sin valor histórico, ni calidad intrínseca". Pero tampoco se consiguió el derribo en esta ocasión, y tengo para mí que siendo el proyecto del derribo inspiración de la ex alcaldesa Teófila, no querían los opositores que se apuntara ese tanto. Yo daba, en esos artículos mi opinión al respecto: la Plaza de Sevilla, con el derribo de la "Aduana nueva" lucirá mucho mejor y matizo lo de nueva, porque en Cádiz la Aduana siempre ha sido el edificio de la Diputación, donde, hasta que se construyó la nueva, albergó los servicios aduaneros, la Diputación (dueña del edificio) y la Hacienda del Estado y allí estaban cuando en 1961 tomé posesión en la Abogacía del Estado.

Alguna ventaja tiene que tener ser viejo, para poder recordar (con el auxilio de la informática). Enhorabuena al concejal Martin Villa, si consigue el derribo y puede lucir nuestra estación de ferrocarril y su marquesina, como merece.