Hubo muchas perlas cultivadas en las intervenciones que se sucedieron en la mesa redonda organizada por Podemos y presidida por Ángela Rodríguez Martínez, número dos de Irene Montero y secretaria de Estado de Igualdad. Se dijeron algunas como esta: "Con todo respeto a todos los hombres, yo creo que todos los hombres sois machistas y creo que es una realidad constatable… Los hombres per se son todos machistas porque desde que nacen están socializados en un privilegio, en un poder". O esta otra: "Escalofriante es que la Virgen María dé a luz un niño, no sé si me entendéis, lo perverso del patriarcado y de la sexualidad es que el referente es una mujer que es madre y es virgen"… "La mujer perfecta es la madre que no folla", apostilla entonces la secretaria de Estado de Igualdad, tras lo que concluye la interviniente: "Ese es el referente en el que se educan generaciones… Quiero señalar, y vuelvo a la vertiente histórica, que el sacramento del matrimonio institucionaliza la violación…".

La palma se la llevó la secretaria de Estado de Igualdad: "Que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante, no quiero desde luego minusvalorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya". ¿A lo mejor?... ¿Después de?... ¿Le sorprende que la condena se produzca después de la comisión del delito? ¿Confunde la prevención con los precognitivos de Minority Report que impedían los crímenes porque los veían antes de que se cometieran?

Desde el PSOE se han alzado las voces de Reyes Maroto ("el tono no era el de una secretaria de Estado"), Andrea Fernández ("las palabras de la secretaria de Estado de Igualdad son injustificables, debe rectificar") o Sonia Lamas ("por respeto a mi cargo orgánico en el PSOE estaba consiguiendo no hacer declaraciones públicas a la dañina gestión de la Sra. Irene Montero y la Sra. Ángela Rodríguez… Por respeto a las mujeres no puedo silenciarme más. Me voy a ceñir a estas últimas, indecentes e irrespetuosas intervenciones de la secretaria de Estado y de María Naredo... Por encima de mi militancia socialista está el respeto que le debo a todas y cada una de las mujeres con las que he trabajado"). Muy bien. El problema es que olvidan que es el PSOE quien les ha abierto las puertas del Gobierno de España. Que las eche quien las metió.