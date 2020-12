Los duendes

Alos duendes que habitan en los talleres, donde antes se imprimían los periódicos, se les atribuía cualquier errata o equivocación que aparecía en el texto impreso. Hoy, con la informática, se cometen menos equivocaciones pero también aparecen de cuando en cuando, porque el hombre sigue interviniendo en su confección. Llevo más de 15 años escribiendo semanalmente en los periódicos que edita el Grupo Joly y me han tocado algunas erratas, aunque supongo que dentro del tanto por ciento que le corresponde a cada uno. Igual me parecen muchas, pero la verdad es que sólo se constatan las que afectan a uno, y no las de los demás.

A la que voy a referirme es muy singular, porque la errata no aparece más que en el nombre del autor del artículo, que mandé para publicarse este jueves 24 de diciembre. Su título era Gibraltar y en él me refería a las soluciones que se buscan para aminorar los problemas que acarrean la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, a consecuencia del Brexit. Y la errata esta vez, ha consistido en atribuirle el artículo a otro comentarista del Grupo Joly, como es Eduardo Jordá, por lo que no debería quejarme, ya que su autoría es un aval para el texto escrito.

Es curioso que la errata no aparezca más que en Diario de Cádiz, mientras que en Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de Sevilla, el Día de Córdoba, Huelva Información, Granada Hoy, Málaga Hoy y Diario de Almería se indica como autor del artículo a mi modesta persona. Es decir, no hay errata. Aún hoy, 25 de diciembre cuando escribo, sigue apareciendo la errata en Diario de Cádiz.

Yo comprendo que estoy magnificando un suceso banal, pero si hay un suceso como el Brexit, a la provincia española que más le afecta es a Cádiz y, por tanto, es aquí donde más interesan todos los comentarios o artículos que se hagan sobre ese tema. Aunque las perspectivas sean esperanzadoras, porque se suaviza un Brexit muy duro, lo cierto es que antes del 1 de enero de 2021 el acuerdo al que se ha llegado tiene que ser respaldado por Boris Johnson, por los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 estados miembros y por el Parlamento europeo. Un solo no lo detendría todo y eso sería una lástima porque el acuerdo, aun no siendo el mejor, es más favorable que su falta. Cuando se firme, lo comentaremos.