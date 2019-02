Contra don Rafael

Yo pensaba que los 118.919 gaditanos eran del Atleti pero me he enterado que todos somos de la Virgen del Rosario, según nos informa el lacrimógeno abogado Martín José García en su escrito contra el recurso interpuesto por Europa Laica contra la sentencia que daba por buena la medalla concedida por el Ayuntamiento a esta virgen. Ya que soy creyente quiero desde aquí criticar con dureza la postura del Obispado: así no, Don Rafael, obispo mío, carne de mis carnes. ¿Cómo vas a prohibir las procesiones que dan vida a Cádiz y a sus hermandades?¿Cómo vas a ser tan malage que vas a circunscribir las salidas procesionales a la Semana Santa? Se ve que eres de Getafe o de algún sitio raro: tú no eres de Cadi. Aquí todo el año es carnaval y semana santa, sin parar. Hay que ser forastero para pensar que se circunscribe a unos días nada más. Hay magnas, magnas marianas, rosarios diocesanos, triduos, novenas, besamanos, besapiés, vía crucis, pregones de carteles, de cofradías o de lo que fuere menester, coronaciones, aniversarios de coronaciones, aniversarios de imágenes, aniversarios de cofradías. Cada ocasión resulta excepcional para sacar a la calle los pasos, que los hermanos se pongan medalla y traje oscuro para así dar una vuelta por la ciudad.

¿Qué es eso de "menos pasos quiero"? Por favor. ¿Qué van a hacer los hermanos si les limitan las salidas a una al año? A Don Rafael le ha entrado agorafobia, se lo digo como creyente que soy , según Martín José.

Eso me da una autoridad para hablar de este asunto que de otra manera no tendría. Los creyentes gaditanos, es decir, la totalidad de la ciudad, queremos ver las calles de Cádiz llenas de procesiones todo el año, llueva o truene, sople levante o poniente. Más todavía si hay elecciones, ahora que en la Junta gobiernan los nuestros y llevan en su programa de gobierno el fomento de las tradiciones, con la Semana Santa como estandarte. Don Rafael va contra el curso del tiempo. De aquí a nada tendremos en La Moncloa a otro de los nuestros que defienda nuestras tradiciones gracias a esa maravillosa manifestación de Colón, estábamos en peligro ante tanto separatista, tanto rojo, tanto comunista, tanto disoluto, tanto ateo y tanto Falcon. Donde se ponga una buena procesión que se quite un avión. Los verdaderos españoles amantes de nuestras tradiciones no usamos Falcon ¿Qué vamos a hacer los creyentes sin procesiones? No nos va a quedar más remedio que ofrecernos voluntarios a todas las mudanzas de los colegas .