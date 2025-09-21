Al doctor Juan Bartual Pastor

Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento del profesor Juan Bartual Pastor, eminente otorrinolaringólogo y catedrático de la Universidad de Cádiz, cuya vida estuvo dedicada al servicio de la medicina, la docencia y la comunidad gaditana.

A lo largo de su brillante trayectoria, el doctor Bartual Pastor fue fundador de la escuela de Otorrinolaringología en la Universidad de Cádiz y desempeñó un papel esencial en la formación de generaciones de especialistas. Como jefe del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía Cérvico-Facial en el Hospital de Mora y el Hospital Clínico Universitario de Puerto Real, dejó una huella imborrable de profesionalidad y humanidad en cada paciente y colega que tuvo la fortuna de conocerle.

Su compromiso trascendió los muros de la universidad y de los hospitales. Fundó el Colegio de Sordos de Cádiz, demostrando su vocación por integrar la ciencia médica con la sensibilidad social. En 2020 fue galardonado con el Premio Medicina Gaditana, reconocimiento a una carrera guiada por la excelencia y el servicio.

En 2024, Cádiz quiso perpetuar su memoria poniendo su nombre a una de sus calles. Así, la ciudad rindió tributo a Juan Bartual Pastor con un gesto sencillo pero cargado de afecto, que simboliza el respeto y el cariño de toda una sociedad a la que entregó lo mejor de su vida.

Hoy despedimos a un maestro, un médico y un ser humano excepcional, cuyo legado perdurará en la historia de la medicina gaditana y en la memoria de todos quienes compartimos con él su camino. Descanse en paz.