El doctor Vázquez Gallego

Es difícil comprender, y más aún encajarlo en la vida cotidiana, aquel capítulo del Evangelio de San Mateo en el que se hace referencia a que "a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa". La vida es el holocausto que la naturaleza nos ofrece y saber salir dignamente de ese sacrificio nos convierte en personas excelsas. Se nace con la certidumbre del morir y se muere con la esperanza de otra vida diferente.

No eran ajenas las olas de la bahía a que la muerte rondaba de modo específico su suelo. Lo decían la turbidez de sus aguas y las crestas blanquecinas que daban un rumor plañidero al ambiente.En la mitad de esta última y cálida semana, de fuerte energía eólica, José Manuel Vázquez Gallego dejaba de existir. Su vida física no admitía continuidad. Fueron demasiadas las columnas mórbidas a las que tuvo que enfrentarse, y claudicó tras una cadena de sufrimientos. Si Velázquez, el autor del cuadro de la Lanzas, tuviera que pintar esta última escena, aparecería el doctor Vázquez genuflexionado y el Ser Supremo de pie, con su cabeza inclinada, reverenciándolo y a la par cogiéndole de una mano, invitándole a alzarse.

El doctor Vázquez era jefe de servicio del Hospital Puerta del Mar y profesor de nuestra Facultad de Medicina. No voy a extenderme en su carrera profesional. Los currículums sirven para los concursos-oposición y para las presentaciones en foros y academias. Lo importante ahora no son las titulaciones que aquí ha dejado, sino las credenciales que ha presentado en el sitio donde hoy está.

Para mí, la primera es esta: no le será fácil a nuestro hospital público gaditano encontrar a una persona con una dedicación tan extrema como la que tenía José Manuel. De lunes a domingo y de enero a diciembre. Sus vacaciones las pasaba en el quirófano y su hotel era el despacho de la cuarta planta. Y siempre repartiendo eficacia. Cirujano ideal en los días en que las guardias angustian y ahogan. Siempre dispuesto.

Su saber y sus manos cuántos problemas solucionaron, cuántas vidas salvaron. Entre ellas está la de Mari Carmen Mohedas, mi mujer, que ahora cumple veintiún años de su intervención de un carcinoma colorrectal y está en pleno estado de salud. Le adoraba.

Todos los días se extraen de las minas enormes bloques de mármol y todos los días las mujeres alumbran nuevas vidas a la superficie del planeta. La vida se nos da, pero luego hay que hacerla, como las estatuas del escultor. El cincel utilizado por el doctor Vázquez para esculpir la suya no es fácil de comprender y su carácter se ha utilizado como arma arrojadiza sobre su valía. Es verdad que era claro, vehemente y áspero en ocasiones, pero sin la violencia o maldad que aquellos que pidieron su cese en el cargo, o le llevaron a las redes y a los terrenos judiciales, le adjudicaban. Y aquí era donde José Manuel brillaba con mayor intensidad, cuando estos mismos, considerados sus enemigos, iban a buscarle porque tenían un familiar directo aquejado de algún proceso patológico. Jamás eludió la responsabilidad; al contrario, todo era entrega y rápida solución del problema, sin recordar el daño que pudieran haberle causado previamente.

Ahora es fácil comprender en qué consiste poner la otra mejilla y darle a los que quisieron quitarte la túnica de su excepcional profesionalidad y grandeza humana, la capa de su saber y experiencia para recuperar la salud de seres queridos.

Mi amistad con el doctor Vázquez, de la que me honro, actúa en estos momentos como un velo que ensombrece la luz que precisaría para definirle. En situaciones semejantes, Bécquer, el poeta sevillano, se decía: "Sin embargo estas ansias me dicen que yo llevo algo divino aquí dentro". José Manuel Vázquez Gallego no nos lo quiso descubrir, pero también lo llevaba.