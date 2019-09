Los dioses del Prado

La versión digital de este Diario el pasado jueves se abría con una foto de 2015 en la que aparecían, sonrientes y relajados, Iñigo Errejón, Teresa Rodríguez, Pablo Iglesias y nuestro alcalde, José María González (a) Kichi. Todos ellos, pertenecían entonces a Podemos, la formación política que se proponía traerse el cielo a esta tierra, por asalto y no por consenso. Ya entonces había ligeras diferencias entre ellos, porque aunque Errejón se mostraba sumiso, tanto Teresa como su pareja, acentuaban su matiz anticapitalista. Solo han pasado unos pocos años y hoy, cada uno va por su camino: Errejón funda "Más Madrid" con el indudable beneplácito de Pedro Sanchez, que espera tener en él un aliado para seguir siendo presidente del Gobierno, aunque lo que no consta es el beneplácito de su partido, el PSOE, por los votos que pueda quitarle; Iglesias sigue con su Unidas Podemos, cada vez más adelgazada y Teresa y Kichi siguen unidos gracias al amor y ella pretende presentarse no en "Unidas", sino en Adelante Andalucía, que fundó para presentarse a las elecciones en esta Comunidad.

Es evidente que el titular de este artículo no se refiere a los políticos citados, porque, de momento, ni por consenso ni por ataque han conquistado los cielos. El título hace referencia a la exposición que se ha inaugurado en la Casa Iberoamericana de Cádiz (es decir: para los de aquí, la Cárcel Real del campo del sur, que visitaba el Nazareno de Santa María los jueves santos) y que permanecerá hasta el 6 de enero, gratis total, incluso las visitas guiadas, lo que aquí en Cádiz añade un plus de satisfacción. 50 cuadros de Rubens, Ribera y Zurbarán, además de esculturas, se lo debemos a La Caixa, Fundación Carasol y al Ayuntamiento de Cádiz.

Hechos estos agradecimiento institucionales, hay dos personas, nacidas en Cádiz que merecen uno particular. Se trata del que fue ministro del gobierno y destacado abogado, prematuramente fallecido, José Pedro Pérez Llorca (q.e.p.d), ex presidente del Patronato del Museo del Prado y de Hernán Cortes, pintor y retratista, que lleva la impronta de gaditano, con orgullo. No estuve en la inauguración de la exposición, porque no me invitaron, ni había razón para hacerlo. Tengo más de un mes para visitarla, pero me hubiera gustado asistir porque así hubiera podido reiterar mi pésame a la viuda de José Pedro y darle un abrazo al que fue "mi pintor de cámara", Hernán, que por sus muchas ocupaciones, escatima sus visitas a Cádiz.