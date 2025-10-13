Dios siempre ayuda a un buen marxista

El deterioro de la política tiene que ver con que lo más mediocre de la sociedad ocupa los cargos públicos porque la gente competente y capaz huyen como del fuego porque no están dispuestos a soportar insultos y descalificaciones . Del presidente del Gobierno al concejal del pueblo más pequeño, los sin sustancia se han instalado en la cosa pública con el resultado que todos podemos ver, en el Gobierno y en la oposición. Solo los dispuestos a vivir del presupuesto a costa de lo que sea menester siguen en sus cargos y los defienden con uñas y dientes. Esta reflexión me viene a la cabeza cuando leo que el secretario general del Partido Comunista de Andalucía va a encabezar la candidatura de Izquierda Unida en las elecciones autonómicas con el único mérito profesional y personal de tener este puesto. El tipo es de Conil, no sabemos si guarda relación con Paco Alba ya que asegura ser autor de comparsas que debieron pasar sin pena ni gloria, como un cuarteto de Arroyo de la Miel. Se fue a vivir a Málaga, donde forma parte de un grupo al que llaman Los Soprano, donde está Amanda Meyer, Toni Morilla, Toni Valero, Manu Pineda y otros cuyo principal mérito es la conspiración interna. Supongo que al final habrá tres candidaturas a la izquierda del PSOE lo que impedirá una alternativa de izquierdas y hará que se pisen unos con otros con lo que el resultado electoral previsible será demoledor, aunque a ellos les dará igual, al fin y al cabo todos viven de diferentes carguetes públicos. Si algún comunista histórico viera a Ernesto Alba se daba de baja en el partido, con esos pendientes y esas jechuras estrafalarias, esa forma de hablar populachera. Si alguien revisa la bancada comunista en el Congreso de los Diputados de 1977 verá que todos iban de traje oscuro y corbata, salvo Alberti, con una chaqueta vaquera, y Pasionaria, con su tradicional vestido negro. En la provincia de Cádiz ha habido diputados de alto nivel en el seno de la izquierda: Alberti, Paco Cabral, Jerónimo Andreu, Willy Meyer, Manolo Gómez de la Torre, Pepe Barroso,ahora es un magnífico diputado Juan Ignacio García como antes lo fue Teresa Rodríguez,Inma Nieto ha pasado sin pena ni gloria la pobre, incluso Juan Antonio Delgado que aunque como diputado no ha destacado sí tuvo la valentía de enfrentarse a los mandos de la Guardia Civil en su época de portavoz de la AUGC. Si alguien se viste de manera formal o tiene opiniones propias se convierte en un facha. Cualquiera prefiere seguir con su trabajo antes que tener un cargo. Malos tiempos para la lírica.