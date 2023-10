Las estadísticas se pueden manejar a gusto del cliente. Son como las encuestas electorales. Publicaron en el Diario unas estadísticas del Ministerio de Hacienda sobre los presupuestos destinados por los ayuntamientos españoles para fiestas populares y festejos. Obsérvese el matiz, pues no sólo incluye a las fiestas mayores y grandes, sino también festejos tipo Juanillos y otros así. Resultaba en ese ranking que Cádiz es la séptima ciudad de España que más gasta en fiestas y festejos, con 4,95 millones de euros, además de ser la primera de la provincia, donde invierte más que Jerez y Algeciras juntas y más del doble que ambas por separado. Algunos dirán que es un derroche. Yo no lo digo.

Es una alegría que Cádiz esté entre las primeras ciudades del país en las fiestas y festejos. Por cierto, resulta curioso que entre las siete ciudades de España que más invierten en fiestas hay cuatro de Andalucía: Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz (por este orden). Y que no aparece en la lista Madrid, capital de España, un lugar poblado por gente sosa y esaboría. También hay que precisar que el presupuesto de Cádiz se aprobó cuando Kichi era alcalde. Así que el mérito del gasto en fiestas es suyo, no de Bruno, que todavía no se ha retratado en este asunto.

Cádiz compite frente a rivales muy poderosas. En el ranking aparecen ciudades punteras en fiestas de interés internacional y nacional. Está Santa Cruz de Tenerife, cuyo Carnaval es el mejor de España, según dicen ellos; aunque aquí no compartimos esa idea. Está Valencia, en cuyas Fallas se hartan de lanzar fuegos artificiales, y organizan mascletás y cosas así; sin que protesten los ecologistas porque se asustan los niños, los perros y los chorlitejos con los ruidos. Está Barcelona, donde celebran todo, lo mismo la Noche de San Juan como la Mercé, como verbenas en los barrios, siendo las de Gracia las más famosas, aunque con poca gracia para nuestro gusto. La gente cree que en Barcelona hay fiestas independentistas, pero lo que más gustan son los petardos y los castellers.

En cuanto a Sevilla y Málaga, sus fiestas son conocidas por los gaditanos que las frecuentan. Y no sólo celebran la Semana Santa y sus ferias. En Huelva son famosas las Colombinas, nombre que adoptaron en homenaje a Colón, cuando don Cristóbal, que salió de Palos, todavía era considerado un descubridor.

Cádiz se esmera con sus fiestas. Debería ser una cuestión de ciudad, aún se puede avanzar en ese ranking. Según los tópicos, los gaditanos son pobres, pero divertidos. Otro día veremos que son más divertidos que pobres.