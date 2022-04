Quién dijo miedo en la carga

Una nueva magna planea sobrel horizonte gaditano. ¿Quién dijo miedo a que los pasos se queden en la calle? El Consejo de Hermandades aún no se ha respuesto del triste espectáculo ofrecido por Santo Entierro, y ello no le impide pensar a lo grande. Aún no ha analizado a fondo los problemas sufridos con la carga en la pasada Semana Santa para consensuar la mejor solución, todavía no sabemos cómo piensa garantizar que el año próximo no se repitan las mismas estampas, y ya apuesta ni más ni menos que por un vía crucis con 14 pasos de misterio recorriendo la ciudad. Habrá que confiar en los milagros o en pagar.