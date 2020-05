Ya lo dijo la faraona

Además de hacerlo con aquellos ciudadanos que han metido la pata, que no han sido muchos, la verdad, entre tantos millones de españoles, esta pesadilla ha puesto en evidencia a la clase política, lo que por otra parte, viniendo de donde venimos, no supone sorpresa alguna. Despiporre de decisiones y de acusaciones, como es habitual en este país desde hace muchos años. Y menos mal que la ciudadanía sigue dando ejemplo, pues de lo contrario esto sería el caos absoluto, el disparate, un 13 Rue del Percebe constante. Gracias a la disciplina de la mayoría de los españoles y de, por supuesto, la impagable labor de aquellos profesionales que han estado en primera línea de fuego, podremos decir en el futuro que tuvimos la entereza y el sentido de comunidad suficientes para sacar esto adelante. Por eso parafraseo, con ligero cambio, a La Faraona. "Si nos queréis, irse". Pero, ¿nos quieren? No sé.