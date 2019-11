Si no estoy hablando de los pactos es para evitar la ordinariez del «ya lo dije». Porque todo lo que tendría que sugerir ahora, lo escribí cuando la anterior legislatura se fue al garete nada más nacer. Sin embargo, no me va a quedar más remedio que repetirme, aunque con la esperanza marxista de que lo que sucedió la primera vez como tragedia, se repita -según dijo Karl Marx que pasa con la historia- como farsa.

Bastante farsa es, realmente. Véase a Pedro Sánchez tratando de tejer el pacto que le aconsejé que tejiese antes de ir a segundas elecciones, pero en una situación muchísimo más débil. Más débil por los menos votos y por las promesas de más. ¿No dijo que íbamos a elecciones para no llegar exactamente adonde hemos llegado, aunque peor? Yo le aconsejaba por su bien, no por el mío particular, que, a fin de cuentas, tenía curiosidad e interés en que regalase esa segunda oportunidad a las derechas.

Ahora Pedro Sánchez hará todo lo posible y lo imposible para no ir a elecciones. Ha aprendido la lección que yo le daba gratis, aunque tarde y, sobre todo, cara.

Es más difícil que Pablo Casado aprenda su lección, porque Sánchez, al fin y al cabo, la aprende en cabeza propia, mientras que Casado tendría que aprenderla en la muy ajena y lejana cabeza de Albert Rivera. El líder del PP tendría que hacer lo que ya le dije al líder de C's, que no hizo.

Cuanto antes, el PP debe ofrecer al PSOE un exigente acuerdo de gobierno, pidiendo, como conditio sine qua non, la dimisión de Sánchez. Es lógico y casi silogístico que quien ha llegado tan lejos queriendo pactar con la sediciosa ERC y la impresentable Bildu en Navarra no pueda liderar un gobierno constitucionalista.

Si Casado no toma esa iniciativa pronto, va a venir Iván Redondo y le va a coger las vueltas. En el último momento, con la ayuda interesada de Cs, le propondrán una abstención que haga a Sánchez presidente a cambio de no tirarnos por el precipicio constitucional, y tendrá o que tragarse ese sapo (electoralmente venenoso, que resucitará a Arrimadas y salvará a Sánchez) o cargar (injustamente) con la culpa de ir a las terceras elecciones. Le pasó a Rivera.

Yo querría que lo hiciese, pero no por influir (mi pobre vanidad está muy baqueteada) ni por echarle un cable al PP, sino por no tener que incurrir otra vez en esta ordinariez de escribir una impertinencia. Por favor, no quiero volver a decir: «Yo ya lo dije».